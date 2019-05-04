可愛麝香豬遭惡意棄養 找到新家超快樂

2019-05-04 09:39

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市汐止區長青里長陳建興4月中旬發現路旁有隻麝香豬，疑似遭人棄養在路上遊蕩，立刻通報動保處帶回安置，近日獲鄭姓民眾領養，在新家吃喝無虞，過著帝皇般的生活。

陳建興指出，當時他是在汐止長青路發現這隻可愛的麝香豬，個性穩定不怕生，且健康狀況良好無外傷，應該是有人飼養的，但不知何故竟遭到惡意棄養，動保員接獲通報，將牠帶回新店動物之家照護，並上網公告協尋飼主。

由於飼主一直未現身，動保處最後媒合到家中環境寬敞且熱愛動物的鄭姓民眾帶回飼養，予以細心照料。另一方面，動保處仍請警方持續追查原飼主下落，查明有無惡意棄養行為，若屬實將依違反動物保護法開罰3萬到15萬罰鍰。

動保處表示，今年是豬年，寵物豬也越來越受到民眾的喜愛，還曾掀起一股飼養風潮，卻因為不再流行或長大後變得太大隻而遭到棄養，呼籲民眾飼養前，應該審慎考慮自身能力及飼養環境，切勿衝動決定，可先到各區動物之家參觀了解相關訊息，才能給牠們一個溫暖的家。

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