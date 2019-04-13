《冰與火》引發「狼」熱潮 演員呼籲：不要再買哈士奇了！

2019-04-13 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕HBO奇幻大作《冰與火之歌：權力遊戲》掀起全球熱潮，其中忠心耿耿的冰原恐狼，模樣神似哈士奇，引發粉絲們跟進購買哈士奇寵養，但隨之而來的棄養潮，讓全球動物收容所的哈士奇比例大幅提高，該劇演員也出面呼籲：「養寵物是一輩子的事情，請不要再跟風買哈士奇了。」

綜合外媒報導，HBO奇幻影集《冰與火之歌：權力遊戲》風靡全球，近期也將播出最終季，然而這股風潮也衍生了哈士奇（Husky）棄養問題。

影集中北境主角的史塔克家族所飼養的冰原恐狼（Direwolves）與主角們一起長大、忠心耿耿的模樣十分帥氣且討人喜歡，外觀與哈士奇相似，帶動粉絲們跟風購買哈士奇，卻因為沒有做好飼養大型犬的準備而棄養。

根據全球善待動物組織（PETA）統計，全球動物收容所也傳出哈士奇暴增的情況，從《冰與火》開播以來，光是英國的動物救援收容中心，近幾年哈士奇的數量已經增長了4倍多。

對此，演出《冰與火》中傭兵波隆（Bronn）的演員傑洛姆‧弗林（Jerome Flynn）為善待動物組織錄了一段談話，呼籲粉絲們：「就算你喜歡劇中的冰原恐狼，也不要再購買哈士奇了，養寵物是一輩子的事情，請去鄰近的收容所領養吧。」

※提醒您：愛護動物不棄養，以領養代替購買※

相關影片請見：

影片完整內容翻譯：

嗨！我是傑洛姆‧弗林，支持善待動物組織。你或許知道我是電視劇《權力遊戲》裡面的波隆。如果你是這部影集的粉絲，那你可能也是劇中冰原恐狼的粉絲。可悲的是，牠們受到的歡迎卻激起了一個令人擔憂的潮流。越來越多的哈士奇被繁殖、買賣，只因為牠們長得神似冰原恐狼。

我今天在此懇切呼籲你們不要受到這股潮流的誘惑。即使人們可能出於善意，衝動飼養犬隻仍造成了嚴重的後果：全球的動物收容所回報被棄養的哈士奇數量激增，只因為飼主們喜歡哈士奇的外觀一時興起而購買。完全沒有考慮到飼養這些動物所需要付出的時間、耐心和金錢。

原本經濟狀況就不佳的動物收容所，面對這些激增的哈士奇，最終同樣必須和其他可愛的流浪犬一起面對安樂死的命運。純粹只是因為牠們的數量太多了，而沒有足夠的家庭收養牠們。

寵物繁殖已經嚴重造成寵物數量、流浪動物暴增的問題，我們可以拒絕向繁殖業者、寵物店購買來挽救這個情勢。如果你考慮後已經決定要養這些四隻腳的毛小孩，請到鄰近的動物收容中心收養。謝謝。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/