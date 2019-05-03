週六轉晴回溫 東部、北部有零星陣雨

2019-05-03 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕明天（4日）東北季風減弱，各地天氣回升轉晴，僅東北部及北部有零星降雨。相較前幾天，這個週末整體水氣減少，逐漸轉乾，好天氣將持續到下週一（6日），建議民眾可以把握時間曬洗衣物。

《中央氣象局》預報，今天晚上至明晨，中部山區、南部地區及東半部地區天氣較不穩定，仍有局部短暫陣雨；而明天各地稍回溫，東半部地區有局部短暫陣雨，北部也有零星短暫陣雨；此外，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後則有局部短暫雷陣雨。

「天氣風險公司」指出，週末天氣轉晴回溫，溫度舒適，不過隨著另一波鋒面逐漸接近台灣，下週一到下週四（6至9日）又會再轉為不穩定的有雨天氣。

氣溫方面，明天各地整體氣溫較今天（3日）回升，預測苗栗以北及宜、花、東高溫約27至29度，中南部地區仍可達30度以上；各地低溫約20至22度。

紫外線方面，明天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、金門縣和澎湖縣為過量級；其他縣市均為高量級。

空氣品質方面，明天宜蘭及花東為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及金門為「普通」等級；馬祖及澎湖為「橘色提醒」等級。其中，中部近山區域午後易上升至「橘色提醒」等級。

氣象局也提醒，明天東北風仍偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海及鄰近海域易有8至9級強陣風，沿海風浪較大，提醒民眾到海邊活動注意安全。

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