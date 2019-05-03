下雨下到森77！氣象專家：週末可望轉晴

2019-05-03 08:45

〔記者楊綿傑／台北報導〕「下雨下到快發霉」是許多人的心聲，不過快結束了！根據氣象專家們最新預測指出，這波冷鋒降雨已經將到尾聲，今天降雨就會趨緩，明後天週休二日，各地將有機會轉晴，氣溫也會再回升，民眾或可準備規劃戶外活動。

中央氣象局副局長鄭明典稍早在臉書發文，他直指這波冷鋒過境的降雨「快到尾聲了」，他並貼出昨早8時至昨晚8時，以及昨晚8時至今早8時的定量降水預報圖，圖中可發現降雨從大範圍覆蓋東半部、中部、南部，轉為僅剩零星降雨。

而氣象達人彭啟明也在臉書提到，今天的水氣和昨天相比明顯減少一些，北部的雨勢有減弱的趨勢，轉為偶陣雨的類型，而中部仍有大片雲系盤據，可能要到下半天才會逐步緩和，週末兩天逐漸轉為偏東風，除了東半部外，其他地方也將會逐步轉晴，轉為多雲時晴的天氣。

在溫度部分，彭啟明的貼文中指出，週末將比目前回溫2至3度，北部高溫回升到27至28度，中南部高溫接近30度，水氣減少，逐漸轉乾，持續到下週一，建議民眾可握時間曬洗衣物。

至於下週一的變化，彭啟明表示，下一波鋒面預期下週一下半天會逐漸接近，下週二到四間通過台灣，目前預期鋒面結構並非很好，並未如前天通過那波那麼完整，但西南風的水氣有增多趨勢，也有較佳的動力條件，預期不穩定會提高，還是有機會發展中小尺度對流系統接近。要到下週五鋒面才會離開。

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