北台今起降溫 首波梅雨下週三報到

2019-04-26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕西南風發威，台東大武昨飆出三十八．九度高溫，創下今年全台最高溫，也刷新大武一九三九年設站以來四月最高溫紀錄。

中央氣象局表示，今年首波梅雨鋒面預計五月一日報到，北部、東半部將出現明顯雨勢，提醒民眾慎防短時間的劇烈降雨。

當台灣附近西南風強盛，位於背風側的台東地區，就會出現沉降作用，昨天大武中午前後猶如盛夏，出現三十八．九度極端高溫，氣象局也發布高溫橙色燈號示警。

台東大武飆38.9度 歷年4月最高溫

氣象局表示，大武站今年四月十日也因背風沉降因素，出現三十八．六度高溫，與二○○六年同時創下歷年四月次高溫紀錄。此外，台北站昨三十五．九度，為今年該站最高溫，也是一八九七年有觀測紀錄以來四月次高溫。

氣象局預報員陳建安表示，預計今天白天北台灣高溫降至二十八度左右，其他地區約三十度，不會像昨天這麼炎熱。

未來一週全台將受兩道鋒面影響，昨深夜第一道鋒面逐漸接近北台灣，今天西半部地區有降雨機會，但降雨時間不長，有可能出現短時強降雨；週六因東北風南下，降雨以東半部為主，近海地區會有局部較大雨勢。

氣溫方面，全台僅北台灣高溫會逐日下滑，高溫約二十七至三十度，週六約二十五、二十六度。下週日到下週二，全台各地天氣轉為穩定，高溫都在三十度以上。

氣象局預估，下週三第二波鋒面報到，為今年首波梅雨鋒面，下週三、四全台有雨，北部、東半部降雨較明顯，可能伴隨雷雨。

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