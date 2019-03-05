春雨報到！嘉義以北有大風大雨 雨勢越晚越大

2019-03-05 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，今晚轉為濕冷天氣，臉書粉專「天氣即時預報」也在今晚6點15分發文指出，新一波的春雨鋒面，已經抵達台灣海峽，隨著北風逐漸推進，鋒面，將在「深夜」正式通過台灣，提醒民眾「今天深夜至明天凌晨，嘉義以北，將有一波大雨」。

臉書粉專「天氣即時預報」表示，這波春雨鋒面結構完整，帶來的降雨將不小，今晚鋒面仍在海峽，天氣方面為：嘉義以北、東部偶有飄雨、小雨；南部仍是多雲為主；外島則是陣陣大雨。

今天深夜至明天凌晨，鋒面正式通過：嘉義以北則有一陣「大雨、大風」；南部、東部為稍有陣雨；外島的雨勢逐漸緩和。明天上午至中午各地降雨稍減，且有空檔；明天下午至下週日（10日）的天氣為春雨+冷氣團，「全台、全天」都容易下雨、濕冷。

「天氣即時預報」指出，由於鋒面結構扎實，今天深夜10點後至明天凌晨的降雨為「大雨、陣風、少量雷擊」，提醒「嘉義以北」的民眾要特別留意，若要外出請務必攜帶雨具。另也提醒，這波春雨會讓全台連續「五天」都容易下雨，將斷斷續續持續至下週日。

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