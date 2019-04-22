中部以北今防強雨雷擊 明高溫32度

2019-04-22

〔記者蕭玗欣、歐素美／綜合報導〕近日全台天氣受颮線影響不穩定，大雨、雷電交加，竹苗地區昨日凌晨三小時內就遭近百毫米大雨襲擊。氣象局表示，今天要出現完整的颮線機率不大，但台灣附近仍會有強對流出現，中部以北要留意強降雨、雷擊情況出現。週二起則轉為高溫上看三十二度的大熱天。

竹苗昨3小時累積降雨98毫米

台灣近日共有三波颮線帶來的明顯降雨：十九日清晨、十九日下午、昨天凌晨。昨天凌晨因颮線帶來的降雨主要落在竹苗地區，三小時內就累積九十八毫米，達大雨等級。

前晚到昨晨 閃電逾4萬次

十九日凌晨的颮線長度約五十到一百公里，當天下午達兩百公里，幾乎籠罩半個台灣。氣象局預報員劉沛滕說明，颮線好發於春季天氣系統，因為此時冷暖交替，容易產生較大對流能量。颮線前面會有較強的上升對流，後面是較強下衝流，經常伴隨發生大雨、雷擊、強陣風和冰雹，而颮線長度過長反而會分散能量。

天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，根據閃電監測統計，前晚九點到昨晨六點，台灣海峽到台灣上空共出現四萬二二一五次閃電，其中對地面為一三八六次，雲中閃電為四萬零八二九次，可看出這波颮線的對流相當活躍。

谷關千年五葉松枝幹斷裂

不敵連日大雨，谷關神木谷的千年五葉松長約十公尺、直徑約一．五公尺的巨大副枝幹，昨斷裂掉落大甲溪；神木谷假期大飯店總經理羅進洲還發現神木主幹疑因白蟻蛀蝕腐爛，將向農業局求助會勘。

氣象局預估，今天受鋒面影響，西半部、中部以北容易有陣雨和雷雨。今晚鋒面北移、遠離台灣，週二、週三全台天氣穩定，東部和各地山區以多雲到晴和午後雷雨的型態為主，西半部則是晴到多雲，高溫可達廿九到卅二度。

週四北方有水氣南下，北部、東半部轉為局部短暫陣雨，但降雨強度不會像這幾天這麼強，台東大武可能出現沉降作用，高溫恐逾卅四度。

谷關神木谷的千年五葉松副枝幹因雨斷裂，主幹破個大洞。 （記者歐素美翻攝）

五葉松副枝幹掉落大甲溪。（記者歐素美翻攝）

一週天氣預報

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