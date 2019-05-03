週末好天氣高溫逾30度 把握時間出遊曬衣！

2019-05-03 20:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕濕涼天氣過去，週休二日天氣將回穩！根據中央氣象局預測，明後兩天各地將有機會轉晴，氣溫也會回升到超過30度，民眾可以準備規劃戶外活動或洗曬衣物。不過氣象局也提醒，已進入梅雨季，要注意劇烈天氣變化。

氣象局表示，明天東北季風減弱，但清晨中部山區、南部地區及東半部地區仍有局部短暫陣雨，整體來說北部整天雲量稍多，東部有局部短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴，但要注意午後局部短暫雷陣雨，類似天氣型態維持到後天。

在溫度方面，氣象局表示，明天有明顯回升，預計北部大約20度至30度、中部21度至31度、南部22至31度、東部21至27度，整體天氣狀況較先前這段時間穩定，適合安排戶外活動。

下一波天氣轉變發生在下週一，氣象局說，上午仍是東半部有局部短暫陣雨，其他地區雲量偏多，午後山區有局部短暫陣雨的狀況，但下半天之後受到鋒面影響，西半部陸續轉成局部短暫陣雨或雷雨天氣。

氣象局也說，下週三、下週四持續受到鋒面影響，各地天氣不穩定，幾乎全台都會下雨，局部地區有短暫陣雨或雷雨，或是較大雨勢發生的機率，且鋒面上容易伴隨中、小尺度系統發展。

氣象局並提醒，已經進入5、6月梅雨季節，梅雨季汛期可能會有強降雨的發生，必須注意劇烈天氣變化，以及可能發生淹水的情形，民眾必須時常留意天氣預報資訊。

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