無懸念！台北西門町燦爛懸日 6日之前還有機會

2019-05-03 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市西門町今（3）日出現美麗懸日，氣象局先前發布預報，5月2日至6日傍晚時分，均可在西門町見到懸日，但前2日天公不作美，讓懸日變成懸念，明（4）日天氣多雲時晴，民眾可把握機會觀賞懸日美景。

今天傍晚在台北市萬華區西寧南路與峨嵋街口，出現美麗懸日景觀，現場還有近百人共同拍攝，警方也在現場維持秩序，並未影響交通，懸日在晚間6點8分到達街心位置，隨即隱沒在地平線之下。

氣象局指出，明天傍晚5點56分至6點16分，夕陽會在此期間到達台北市峨嵋街街心位置，一直到5月6日都有機會在此地點看見懸日；今天是忠孝東、西路欣賞懸日美景的最後一天，想把握機會的民眾可以在明日前往西門町共睹懸日景象。

根據《中央社》報導，氣象局預報員林定宜認為，明後天2天假日天氣狀況水氣不多，在東北風吹拂的北部、東半部有可能出現短暫陣雨，至於屆時能否欣賞到懸日，還是要視當時天空中的雲量多寡而定；氣象局預報顯示，明白天台北氣溫介於22度至27度，降雨機率10%，為多雲時晴的天氣型態。

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