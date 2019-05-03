把握週末好天氣！梅雨季次波鋒面將至 下週一起影響全台

2019-05-03 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕昨天鋒面已南移至巴士海峽，不過由於鋒面後雲雨帶移入，各地仍持續降雨，氣象專家吳德榮表示，今白天起西半部平地天氣好轉，週末假期各地放晴回暖，下週一（6日）梅雨季第二道鋒面接近，局部陣雨或雷雨發生的機率持續提高，直到下週四（9日）前均須慎防劇烈天氣。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天西半部平地天氣逐漸好轉，山區及東半部仍有局部陣雨，各地氣溫逐漸回升，不過早晚仍偏涼，他說，今天北部高溫約在25度上下、中部28度、南部29度，東半部則在26度左右。

至於民眾關心週末假期的天氣狀況，吳德榮表示，週六、日各地為多雲時晴，氣溫逐日回升，午後有局部陣雨或雷雨發生的機率，不過主要降雨範圍在山區，僅部分平地會受影響。

吳德榮指出，下週一起梅雨季次波鋒面接近，大氣漸趨不穩；下週二至四（7至9日）受鋒面影響，各地轉有局部陣雨或雷雨的天氣，期間有「中、小尺度對流系統」發展的機率，將導致如雷擊、強風、瞬間降水或冰雹等劇烈天氣，提醒民眾屆時應持續關注氣象局發布之天氣警特報或即時天氣訊息等資訊。

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