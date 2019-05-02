濕涼再一天！週五各地低溫19度 南部、東半部有陣雨

2019-05-02 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕明（3日）南部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，各地清晨之前還是偏涼，低溫約19至22度，白天氣溫才會逐漸回升。

中央氣象局預報，明鋒面持續滯留，南部、東半部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨，提醒民眾外出記得帶傘，不過由於華南移入台灣的水氣逐漸減少，明中部以北白天過後，降雨就會逐漸緩和。

天氣風險公司指出，明降雨趨緩後，週末（4、5日）兩天東北風減弱，溫度也會回溫，除東半部外，其他都將是多雲到晴的穩定天氣。

溫度方面，明清晨之前還是偏涼，各地低溫約19至22度，提醒早起出門的民眾多帶件外套。白天各地氣溫稍微回升，北部及東半部高溫約24至26度，中南部27至29度，感受會比今天還要舒適。

紫外線方面，明全台僅連江縣為過量級，其餘縣市皆為高量級，提醒民眾做好防曬措施。

空氣品質方面，受中國東南沿海污染物影響，明金門地區為「橘色提醒」等級；宜蘭、花東空品區為「良好」等級，其餘地區皆為「普通」等級。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/