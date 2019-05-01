雨勢趨緩！週四南部降雨機率高 其他地區留意局部短暫雨

2019-05-01 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕明（2）天鋒面南移，全台雨勢緩和，但天氣仍舊不穩定。南台灣整天都有下雨機會，中部以北地區則是多雲天氣，偶有午後降雨，民眾外出仍須備好雨具。

中央氣象局預報，今晚到明天鋒面南移至巴士海峽，劇烈降雨稍趨緩，但受到鋒面殘留的水氣及東北季風影響，明天天氣仍不穩定，尤其南台灣及中部以北山區明顯降雨機率高，其他地區也有局部短暫降雨，提醒民眾出門仍要攜帶雨具。

天氣風險公司指出，週五（3日）至週日（5）水氣將逐漸減少，天氣也跟著穩定；下週一（6）則有一波鋒面雲系到，全台明顯降雨，並一路持續到下週三（8）。

溫度方面，清晨北部低溫19度，北台灣整天有涼意，北部19至24度，中部20至28度，南部22至29度，東部19至26度，連江縣17至22度，金門縣19至24度，澎湖縣22至27度。

紫外線方面，台南、高雄、屏東、澎湖為高量級，其餘地區為中量級。

空氣品質方面，東北季風將挾帶微量境外污染物南下，西半部沿海地區可能達橘色提醒等級，但影響程度視降雨強度及持續時間而變化。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、澎湖地區為「普通」等級，馬祖、金門地區為「橘色提醒」。

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