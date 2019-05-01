今鋒面來襲易有局部大雨 留意短時強降雨

2019-05-01 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；台灣西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及馬祖、金門、澎湖亦有短暫陣雨或雷雨。氣象局也提醒，此波鋒面雖屬移動性，但需留意短時間的強降雨。

受鋒面影響及東北季風增強，氣象局於今日凌晨2點25也針對16縣市發布大雨特報，易有短時強降雨，西半部地區皆在影響範圍，包含基隆北海岸、北部及中南部地區有局部大雨發生的機率，且須留意雷擊及強陣風。

明（2）日鋒面南移至巴士海峽，受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；台灣中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨，馬祖、金門、澎湖為多雲。

受降雨洗除作用影響，今日空氣品質多為良好等級，影響程度須視降雨強度及持續時間而變化，晚間降雨趨緩，加上輕微境外污染物移入影響，離島地區及中部以北空品區污染物濃度易上升，空氣品質將逐漸轉差。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級。

此外，今、明兩天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海及鄰近海域易有8至9級強陣風，沿海風浪較大，請注意。

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