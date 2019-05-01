今鋒面到雨炸全台 下週一再迎梅雨季次波鋒面

2019-05-01 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕今天正式進入梅雨季，首道鋒面凌晨來襲，各地已陸續降下陣雨或雷雨，氣象專家吳德榮表示，今天全台慎防劇烈天氣，週五至週日（3至5日）天氣好轉，下週一（6日）次波梅雨季鋒面再度來襲，屆時天氣將再有變化。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，受梅雨季首道鋒面影響，今天各地氣溫下降，伴隨陣雨或雷雨，北部氣溫約在18至23度、中部20至24度、南部21至27度，東半部則在19至26度。

吳德榮表示，由於大氣不穩定，易激發「中、小尺度對流系統」發展，今天各地都有可能出現雷擊、強陣風、冰雹及瞬間降雨等劇烈天氣；明天隨著鋒面南移至巴士海峽，南部、中部及東半部仍有局部陣雨或雷雨發生之機率，北台灣雨勢則稍獲緩解。

吳德榮進一步指出，週五至週日各地天氣好轉，為多雲時晴天氣，氣溫逐日回升，午後有局部陣雨或雷雨機率，主要發生在山區，有時也會擴展至平地；下週一、二（6、7日）梅雨季次波鋒面逐漸接近，屆時各地將再度面對劇烈天氣的挑戰。

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