各地今晚雨勢減緩 下週迎新一波持續性大雨

2019-05-01 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁「天氣即時預報」指出，鋒面正在離開，水氣減少中，今（1）晚各地天氣因此逐漸回穩；下一波持續性大雨，預計下週一（6）至週三（8）報到。

號稱台灣最大的民間氣象社群「天氣即時預報」今（1）發文表示，據中央氣象局17時資料指出，鋒面正在離開，因此台灣附近水氣逐漸減少中，預計各地天氣將愈晚愈好；雖然仍有局部雨勢的可能，但和白天比起來減少很多。

該專頁指出，隨冷鋒面往南移動，「強對流」已到巴士海峽，各地天氣將逐漸回穩；目前北高雄、北屏東（局部）仍有大雨，北部、宜花、全台山區有小雨，以上這些區域今晚降雨「緩停」的時間點較晚。

至於明天（2）天氣，南部偶有驟雨，其他地區以好天氣為主；後天（3）因水氣更少，全台天氣都不錯，但要注意午後雷陣雨。

文中表示，下一波持續性大雨將落在下週一（6）至下週三（8），屆時會有一波較完整的「滯留鋒面」通過台灣，各地將出現更久、更明顯的降雨。

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