東北季風增強 今北台濕涼各地易有短暫雨

2019-05-02 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕今（2）日鋒面雖然已經南移至巴士海峽，但華南一帶仍有水氣東移，天氣仍不穩定，各地都可能有短暫陣雨，尤其是南台灣及中部以北山區降雨仍會比較明顯，有局部大雨發生的機率，提醒大家出門記得攜帶雨具備用。

氣溫方面，受到東北季風影響，清晨北台灣低溫約19、20度，中南部及花東約21至23度，感受都比前幾天偏涼許多，而今天北部及宜花高溫約23、24度，整天有涼意，中南部及台東約26至29度，感受較為舒適。

因東北風明顯增強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海及鄰近海域易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域有較大風浪，海上作業船隻及海邊活動請注意安全

今日空氣品質部分，今日受東北季風影響，此波東北季風挾帶微量境外污染物南下，西半部沿海地區可能達橘色提醒等級，影響程度須視降雨強度及持續時間而變化。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品及澎湖地區為「普通」等級，馬祖、金門地區為「橘色提醒」。

未來天氣方面，週五（3日）清晨受東北季風影響，北台灣天氣仍較涼，週五白天至週六（4日）鋒面遠離，東北季風逐漸減弱，台灣附近仍有些水氣，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。

下週日（5日）北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。下週一（6日）另一鋒面接近，下週二、下週三（7日、8日）受鋒面影響，各地天氣不穩定，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 24 22 ~ 27 24 ~ 28 21 ~ 25

天氣圖說

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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