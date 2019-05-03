05/03 各報重點新聞一覽

2019-05-03 07:11

自由時報

川普告訴郭台銘：總統不好做

鴻海董事長郭台銘於美東時間一日傍晚拜訪白宮，郭戴著台美雙國旗的藍色帽子在白宮橢圓形辦公室與美國總統川普會談，除了保證鴻海在威斯康辛州投資案未生變，也表示若能當選總統，台美經貿關係將放在第一順位、強化台美經濟關係，會當一個和平締造者、不當麻煩製造者；川普跟郭說，總統「工作並不好做（It’s a tough job）」。

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沒賣出半支手機 月入600K 單親媽踢爆「電信蟑螂」吸金術

一位單親媽媽在坐月子期間，將經營的通訊行暫時交給前夫管理，回來後發覺在外欠下賭債的前夫，竟用數百個人頭門號騙取電信業者的補助款，他一個月來未賣半支手機，竟月入六百Ｋ，但東窗事發後遭電信業者提告，單親媽也氣得控告前夫背信等罪。她說，全國很多通訊行都靠這個方式成為「電信蟑螂」，不但向電信業者詐佣金，還一魚兩吃，把不繳租費的人頭門號再轉賣給詐欺集團，毫不在乎是否危害社會。

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腸子也會中風 三高、肥胖是危險群

腸子也會中風！雲林五十歲孫姓男子上月底肚子劇痛、全身冒冷汗，送醫急診檢查診斷為「腸繫膜動脈缺血」，即所謂「腸中風」。幸好及時就醫，腸子未缺血壞死，否則有生命危險。孫男是公司主管，工作時間長，常需與客戶應酬，早出晚歸，有高血壓病史，上月廿四日晚間九點多與友人聚會時，腹部突然劇烈疼痛。孫男說，當下痛到「凍袜條」，全身直冒冷汗，想站都站不起來，友人趕緊叫救護車將他送醫急診。

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蘋果日報

川普力排眾議 見郭台銘 台美斷交後首見 台總統參選人晤美總統

「如果當選總統，我會當個和平締造者，而非麻煩製造者!」郭台銘在白宮橢圓形辦公室對美國總統川普這麼說。「這工作不好幹！」川普話家常地告訴郭台銘。郭台銘5月1日旋風進入白宮會見川普，兩人在白宮中聊了50分鐘，這是近3年來兩人第4度公開會面，彭博解讀，美台斷交40年以來，首度有潛在的台灣總統參選人與現任美國總統見面。

壹電視跟拍小熊 激眾怒 放任媒體 恐曝野放行蹤 徐國勇道歉

去年7月台灣黑熊寶寶「妹仔」和媽媽走失，在黑熊媽媽黃美秀等團隊9個月照養後，本周二順利野放，為避免妹仔受影響，野放過程全程保密，但壹電視主播陳雅琳竟能帶著攝影記者登機，從孔洞中拍小熊不安狀況當獨家新聞播放，令動保團體震怒批「不尊重科學管理專業」。陳雅琳稱是受內政部指示做紀錄。內政部長徐國勇昨晚10時許在臉書發文道歉：「我們錯了，很抱歉。」

聯合報

公教年改釋憲首度受理 5月15日召開說明會

立委聲請的公、教年改釋憲案，大法官決議受理審查，針對「公務人員退休資遣撫卹法」和「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」釋憲案，訂五月十五日於憲法法庭召開說明會，各擬定八項及九項爭點，請行政院及聲請代表各自說明。

宋楚瑜退回資政聘書 「從未說過一國兩制」

總統府資政宋楚瑜接受大陸官媒新華社專訪，內文指宋同意兩岸應對「一國兩制」政治協商，引發爭議。蔡總統昨天上午說「如果宋對一國兩制抱持肯定態度，會請他離任資政。」宋楚瑜下午宣布退回資政聘書，強調從未說過「一國兩制」四字，也絕不同意以香港模式定位兩岸關係

中國時報

「顧老假」入法有譜 勞動部長首度鬆口

台灣人口老化，高齡照顧問題日趨嚴峻，今年近7000人參與的五一勞工大遊行重要訴求之一便是「長期照顧安排假」入法，當天勞動部僅保守回應會「審慎研議」。勞動部長許銘春昨（2）日接受立委王育敏質詢，首度鬆口，將參考日本長照假制度，盡快於6月邀集勞資雙方討論。

又拉警報 傳索羅門擬與陸建交

我國位在南太平洋的友邦索羅門群島上月24日舉行大選，前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）回鍋當選總理。澳洲媒體1日報導指出，蘇嘉瓦瑞考慮與台灣斷交，轉向與大陸建交。蔡英文總統2日對此表示，這段期間中國確實不斷打壓，力道越來越大，但政府會盡最大力量與友邦一起努力穩固外交。

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