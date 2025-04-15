04/15 各報重點新聞一覽

台積電美國廠建廠時程加速推進中，第三座廠最近也開始整地。（彭博）

2025/04/15 06:53

自由時報

台積按計畫時程推進 美國第3座廠整地

儘管美國總統川普關稅政策存在變數，台積電美國廠建廠時程加速推進中，第一座漸增加投片量，第二座廠剛蓋好，即將啟動施作廠務工程，第三座廠最近也開始整地。

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罷免吳思瑤、吳沛憶 幽靈連署 罷吳4騎士、2領銜人 被搜索約談

民進黨立委吳思瑤、吳沛憶被提議罷免，但罷團第一階段提議名單卻出現多位冒名、死人連署，疑有抄襲名冊情形；台北地檢署昨指揮調查局台北市調處發動搜索，約談國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、吳沛憶罷免案召集人劉思吟及領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案召集人賴苡任及領銜人張克晉共六名被告，全案朝偽造文書、個人資料保護法等罪嫌偵辦。

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建設公司經營權 3大黑幫插手爭奪 涉開槍恐嚇 美鷹會大哥王鑫300萬交保

兩年前王姓節目製作人在台北市內湖區遭人當街連開十五槍，左小腿中彈送醫，警方當時僅抓到協助槍手藏身及偷渡的十一名共犯，士林地檢署循線追查，發現槍擊案疑與王男岳父的建設公司經營權爭奪有關，國內三大黑幫都涉插手此事，上月先後逮竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘、四海幫大哥郝廣民，昨再逮天道盟美鷹會精神領袖王鑫，釐清幕後主使及恐嚇取財等相關案情，訊後諭令王鑫以三百萬元交保候傳。

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聯合報

川普：會端出半導體關稅 未來1周宣布稅率

美國總統川普十三日在空軍一號專機上說，未來一周將宣布新的半導體關稅稅率，並在「不久的將來端出這些關稅措施」，但對若干半導體產業業者將有彈性處理空間。

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非法改裝露營車問題叢生 道安未爆彈

國內瘋露營，愈來愈多人將廂型車或休旅車改裝打造成「移動式營地」。但是台灣目前並無露營車改裝的相關監理法規，以致只能比照一般的改裝規定，「合法上路」有困難。

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中國時報

教育部將編國家認同教材

賴清德總統日前在民進黨中常會肯定學者提出的「脫中入北」論述。教育部也火速決定要深化至教育思想，教育部長鄭英耀14日稱，台灣與中國一邊一國，無庸置疑，教育部在今年暑假前，將編寫完成識讀中國威脅、國際情勢等教材，避免資訊被以訛傳訛、混淆概念。在野立委批評，教長說出「一邊一國」，明顯違反《中華民國憲法》，新增識讀中國威脅，只會增加對立、走向戰爭。

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半導體稅率 川普一周內宣布

美國日前宣布暫時豁免進口電子產品的對等關稅，外界一度認為是美國退讓跡象，但總統川普13日隨即表明，此舉僅屬暫時措施，一周內就會宣布針對半導體適用稅率。川普強調，沒有任何國家能從關稅中「脫身」。值得注意的是，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）再次提到幾乎所有半導體都在台灣製造。

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檢調搜索約談國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、吳沛憶罷免案召集人劉思吟及領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案召集人賴苡任及領銜人張克晉等被告。（記者田裕華、王藝菘攝）

天道盟美鷹會精神領袖王鑫涉開槍恐嚇案，300萬元交保。（記者王冠仁翻攝）

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