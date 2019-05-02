完全中學設立辦法早廢止 東港這兩校分合又掀議論

2019-05-02 23:33

〔記者陳彥廷／屏東報導〕《完全中學設立辦法》於2014年廢止後，當初不少依該辦法成立的完全中學（簡稱完中）仍持續以完中方式經營，但近年受少子化衝擊，同時有完中東港高中及純國中東新國中的東港鎮，除招生狀況嚴峻，該如何訂定完中的教育方針備受討論，近期地方更傳出為讓教師及資源適才適所，出現東新國中與東港高中國中部整併，東港高中高中部則移至東新國中校地並獨立設校的聲浪，在地方是引發熱議。

《完全中學設立辦法》該辦法雖於2014年廢止，但因為國內完中數量仍不少，完中於人口稠密地區的教學功能是否符合當初立法原意?是否實質提昇學生受教權等始終備受討論，而東港鎮內就有完中東港高中及純國中東新國中，完中在經過多年營運辦學後，東港民間開始湧起整併及遷移的聲浪。

東港高中由原本的東港國中依法於2010年改制，至今仍以完中辦學，目前校地約4.7公頃，國中部60班、1611人，高中部21班、676人；東新國中於1996年創設，校地面積4.3公頃，目前共15班、382人。

兩校併入、遷移的討論聲浪除來自少子化，更有教學環境考量，東港高中座落鎮中心並受惠國中部可直升，東新國中較偏還有台十七線交通頻繁減少就學意願，讓東港高中近幾年招生呈現「大者恆大」趨勢，但相對應的就是學生用地面積平均每人僅約20平方公尺，相較東新國中的114平方公尺，相差達5倍。

地方人士指出，東港高中屬縣內明星高中卻校地面積不足，剛改制時學生還多到要在車棚上課，而為了避免鐘聲互相干擾，國中生配合高中1堂課達50分鐘，每節多5分鐘的年鐘點費可上看300萬元，而不論完中與否，國、高中教師皆盼「再怎樣也不能犧牲學生」，但在完中往往就會出現目標相同，過程中卻會因所面對的學童年齡、認知及成熟度的不同，導致最後同校的國、高中教師彼此間出現南轅北轍的認知，甚至激化成為無法軟化並對立的立場。

他說，這些立場若衍生衝突雖屬非戰之罪，但回過頭來看，若有任何拉扯皆非學生之福，也因此如何兼顧國、高中教學資源、經費分配，甚至生活教育管理等的種種討論不曾停歇，不少地方居民、家長認為，鎮內明確分成國、高中兩校並以各自所長的部分進行專業教學才是解決之道，因此對遷移、整併是樂觀其成。

縣議員林蔡鳳梅表示，此議題不少地方居民反映，除盼以年齡明確調整，可減少年齡層不同而可能發生磨擦外，師資也更能專心致志於所擅長的學童年齡階段進行專業化教學，讓師資及學生適才適所，進而再提昇東港整體的中等教育環境，對此她是正面看待，並會請縣府注意民間聲音並加以評估。

縣府教育處副處長楊英雪說，有聽聞地方上盼兩校整併的聲浪，但涉及師資分配、空間規畫等細節，難以說切就切，須蒐集更多意見並分析評估，才有可能進一步形成完整政策。對此，兩校校方則是低調不願多談，僅表示若縣府有意推動，所轄機關配合推動責無旁貸政策。

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