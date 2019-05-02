疫病》9童染腸病毒 高雄托育機構群聚感染停課

2019-05-02 19:44

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市區腸病毒疫情升溫，某托育機構9名幼童群聚感染腸病毒，他處另有3例幼童感染腸病毒71型併發重症。

高雄市教育局校安通報指出，夏季前是腸病毒流行季節，國小、幼兒園停課班級數達15班，較去年同期4班為高，而某托育機構4月24至29日陸續有9名幼童發病，通報群聚感染腸病毒，已暫停托育服務。

高雄市疾病管制處代理處長潘炤穎說，衛生、教育及社會局建立橫向聯繫平台，並對托育機構進行第二波洗手查核作業，預計5月中旬完成超過1200家國小、幼兒園、托嬰中心洗手設備普查。

除了群聚感染，衛生福利部腸病毒疫情監測統計，4月21至27日，市區腸病毒健保門診及急診資料就診人次667人次，其中，有3名幼童感染腸病毒71型併發重症，就診人次連續4週上升，顯示疫情增溫。

疾管單位呼籲，5歲以下幼童為腸病毒併發重症高危險群，如出現嗜睡、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐等病徵，應把握治療黃金72小時儘速就醫，平常需養成勤洗手習慣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/