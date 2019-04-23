爸媽注意啦！北市腸病毒患者增6成 5歲以下高危險群

2019-04-23 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕你家裡有小孩嗎？據台北市衛生局統計，台北市今年腸病毒急診就診人次累計至昨（22）日，有9534人次，相較107年同期，增加6成。北市衛生局提醒，5歲以下幼兒為併發重症高危險群，應留意腸病毒感染併發重症前兆，像是手腳無力、嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快，儘速就醫。

據疾病管制署監測資料顯示，台北市北投區、萬華區、大同區等皆有檢出腸病毒71型輕症個案，為加強流行期前整備，台北市衛生局已針對轄內國小、教托育機構、親子常出入之公共場所等，加強正確洗手衛生教育。

同時也對洗手設備、消毒流程、通報及停課措施等辦理相關查核，督導機構正確稀釋漂白水消毒、保持室內通風，輔導幼童落實洗手5時機「吃飯前、擤鼻涕後、上廁所後、看病後、接觸幼兒前」，並能確實以「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟正確洗手。

台北市衛生局說明腸病毒傳染力強，容易在人口密集且互動頻繁的場所傳播，幼童接觸者、照顧者不可輕忽，不論大人、小孩皆應養成良好衛生習慣，如經診斷為腸病毒，應在家休息，機構及學校應落實通報。此外，大人外出返家先更衣，接觸、餵食嬰幼兒前務必洗手，避免將腸病毒傳染幼童。

台北市衛生局提醒，5歲以下幼兒為併發重症高危險群，應留意腸病毒感染併發重症前兆，像是手腳無力、嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快，掌握黃金治療時間，務必儘速就醫。

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