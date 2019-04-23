疫病》腸病毒重症南部再增1例 全台預估5月進入流行期

2019-04-23 16:13

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布國內再新增1例腸病毒71型重症，為南部5歲男童，所幸目前病情穩定，出院準備中，近期連續2週的2例腸病毒重症都發生在南部，可能是南部氣候炎熱，疫情已有升溫趨勢，預估全台今年5月進入流行期。

疾管署防疫醫師黃婉婷說，該名男童4月上旬陸續出現反覆高燒、呼吸喘、頭痛、全身紅疹及抖動情形，送醫並收治住院，後續出現肌抽躍、步履蹣跚及心跳加快等重症前兆，轉入小兒科加護病房，確診為腸病毒71型重症，目前病情穩定，出院準備中；同住家人及就讀幼兒園班級則尚無疑似腸病毒症狀。

腸病毒71型引起的重症病程變化迅速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀有39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡，若病情變化時易有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，未及時治療，發病後3至7天內易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等狀況。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，上週國內腸病毒門急診就診5695人次，較前一週增加7.5％，近4週就診人次呈緩慢上升趨勢。

疾管署副署長羅一鈞提醒，目前南部可能氣候炎熱，腸病毒疫情已有升溫趨勢，預估全台今年5月進入流行期，家長及兒童應落實個人衛生、養成正確勤洗手的習慣。

疾管署統計，今年累計6例腸病毒重症，包含腸病毒71型4例、腸病毒D68型與克沙奇A10型各1例。

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