桃機公司新總座林祥生就任 宣示桃機智慧轉型

2019-04-30 13:23

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場公司今天召開臨時董事會，通過新任總經理由林祥生就任。林祥生表示，桃園機場旅客量快速成長，在第三航廈興建的同時，既有的第一、第二航廈也應該要「彎道超車」，同步轉型為智慧機場，才能超越其他國際標竿機場。

林祥生說，今年2月從教職退休，人生馬上有驚奇轉變，2016年下半年開始擔任桃機公司董事，2年半來看到桃機在旅客量快速成長下，維持營運的辛苦挑戰，但相信眼前的問題是谷底爬升的契機，在第三航廈興建同時，原本的第一、二航廈就應該要「彎道超車」，同步轉型為智慧機場，才能超越其他國際標竿機場。

在商業部分，他也說，將強化機場非航空的商業收入，讓更多人不只為搭機來機場，而願意來休憩、消費，例如台北車站不再單為交通運輸功能，更是消費與美食、購物天堂，希望桃機公司讓外界耳目一新，呼應交通部長林佳龍所說的「讓人民有感、接地氣」。

桃機公司董事長王明德致詞時表示，一個國際機場就是國家軟實力與硬體的綜合表現，桃機公司未來將持續在智慧、人性、安全、效率、品質、綠色永續等面向精進，期帶與林祥生共同努力，目標讓桃機公司成為國營事業的標竿，變成年輕人最希望進入的企業。

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