桃園機場4/9起動線調整 建議多利用機捷車站接送機

2019-04-07 17:28

〔記者劉信德／桃園機場報導〕配合桃園國際機場進行第三航廈建設工程施工需要，由國道高速公路開車進出機場的交通動線將於4月9日起小幅調整，並於10日上午06：00完成新動線切換，提醒駕駛人依照指標速限，小心駕駛，接機民眾及旅客可多加利用機捷沿線各站做為接送地，避免道路封閉影響行程，或可改走台4線進出機場，減少可能的交通壅塞情形。

二航廈出境走淺綠 入境深綠 一航廈沿淺藍走

自4月9日清晨起，由高速公路國道2號進出桃園機場園區改道行駛新鋪設道路，在接近第二航廈路段前，將依照道路鋪設顏色分流，機場公司副總經理陳福將表示，用路人可留意路面上的「顏色符號」，前往第二航廈出境走淺綠色路面，第二航廈入境走深綠色路面，前往第一航廈及貨運站則行駛淺藍色路面，速限降至20公里，請駕駛人依交通標誌指引，小心行駛。

為配合動線轉換施工需要，4月8日及9日，這兩天的夜間21：30至隔日清晨05：30止，進出機場動線將縮減為1個車道；另園區舊迴轉道也會於4月8日夜間21：30至4月10日清晨02：00封閉，新迴轉道則於4月10日清晨02：00開放啟用。

機場捷運也配合工程施工，在4月8日、9日兩天晚間20:00起至末班車，旅客可免費從機場捷運A11（坑口站）及A15（大園站）進出桃園機場，提供接機民眾及旅客利用機捷沿線各站做為接送地，客運、計程車等聯外運輸車輛可改走台4線進出機場，減少可能的交通壅塞情形。

桃機公司表示，這項改道計畫預計至今年8月底，屆時配合WC滑行道遷移及雙向化工程完工，可讓航機調度運作可更有效率，同時提供開車民眾更佳行車品質。

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桃機進出場道動線修正影片聯結如下：

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