桃機公司攜手台灣宅配通公司 展傳統製鞋工藝

2019-04-25 22:45

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園國際機場公司攜手台灣宅配通公司，將台灣手工製鞋工藝在機場展示，展示位於第二航廈3樓報到櫃台旁，以「履程-台灣製鞋工藝特展」為名，向過往國內、國際旅客展示以老技藝新創意手工藝製鞋的觀念。

桃機公司業務處長李俊德表示，桃機公司一直在推廣「機場是文化延伸」的理念，這次特別與宅配通公司及鞋履文創品牌林果良品合作，在第二航廈22號報到櫃台旁，規畫台灣製鞋工藝特展，呈現台灣傳統技藝，讓製鞋除技術性之外更具故事性。

李俊德表示，展場除了以科普角度介紹鞋子各部位知識，民眾還可透過互動裝置自己設計一雙專屬的鞋子，並拆解製鞋8大步驟，另外也透過靜態的照片文字展示及動態影像介紹，敘述製鞋老師傅的故事，5月4日及25日，還會邀請師傅現場示範製作鞋履，讓像旅客了解一雙鞋子是如何誕生。

製鞋師傅「湯匙」現場示範皮鞋的製作過程，讓大家瞭解傳統製鞋工藝的精髓，每雙鞋顧客都可以自己選擇顔色，皮料，經過試穿修改，讓傳統製鞋手藝達到最高境界。

旅客看到也說，很開心能夠在國家大門看到高水準的展示，以往出國時，經常在其他國家機場看到他們的傳統工藝展，台灣的傳統技藝不輸任何國家，應該更積極的介紹給國際旅客，有了這些有趣的展覽，自己也願意提早到機場來，看看這些不一樣的藝文規劃。

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