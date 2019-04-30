高市交聯手西班牙偶劇團 用偶來演偶的情愛人生

高雄市交響樂團攜手西班牙Per Poc偶劇團，巧妙地結合偶劇，用樂音訴說兩段淒美揪心的故事。（記者黃佳琳翻攝）

2019-04-30 13:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市交響樂團攜手西班牙Per Poc偶劇團，挑戰全新跨界與延伸交響樂的可能性，推出「偶遇彼得洛希卡」音樂會，主打史特拉汶斯基芭蕾舞劇交響樂《彼得洛希卡》，巧妙地結合偶劇，用樂音訴說兩段淒美揪心的故事。

將於6月15日在大東藝術中心登場的「偶」音樂會，首先獻上柴可夫斯基三大芭蕾舞劇之一《天鵝湖》管弦樂組曲，精選優美而人人耳熟能詳的段落，包括以雙簧管旋律描繪天鵝公主受詛咒的寂寥身影、小天鵝們優雅群舞的華爾滋、輕快活潑又振奮精神的拿波里舞曲等，輪番上演的樂曲，喚醒聽者記憶中童話的雋永美好。

音樂會的重要焦點，是下半場的《彼得洛希卡》舞劇，由被人們譽為「音樂界中的畢卡索」俄羅斯作曲家史特拉汶斯基所創作，這次由高市交指揮楊智欽與高市交首度攜手西班牙Per Poc偶劇團，讓觀眾跳脫對這齣芭蕾舞劇既有印象，以偶來演繹這齣偶的故事。

本次受邀來臺的西班牙Per Poc偶劇團，成立已30年，巡迴世界多國，擅長將偶劇結合造型藝術、視覺藝術、影劇、音樂及舞蹈，以詩意而獨特的敘事方式，形成嶄新的表演形式，對音樂作品的融會貫通，更能跨越交響樂的本質，提供並拓展觀眾對表演藝術的全新觀點。

高雄市交響樂團攜手西班牙Per Poc偶劇團，巧妙地結合偶劇，用樂音訴說兩段淒美揪心的故事。（記者黃佳琳翻攝）

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