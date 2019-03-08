高雄草地音樂會明晚登場 「E.T.外星人」打頭陣

2019-03-08 15:04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕受親子喜愛的「E.T.外星人」電影草地音樂會將於明、後兩天晚間在高美館草地登場，明晚節目票券已完售，週日也只剩些許票券，高市文化局表示，高雄市交響樂團不斷地進行排練，在戶外場地與國外技術團隊進行現場音樂演奏與影像的組合總綵排，希望以最完美的演出水準呈現給現場觀眾。

文化局指出，2009年起，高雄舉辦了第一場號稱沒有椅子的音樂會，在春夜微風星光燦爛的高美館草坡上，用最輕鬆的方式體驗交響樂；10年來，這片草坡上總共24檔43場次精彩演出，至少24萬人次曾經一起在高美館的星空下、草坡上闔家歡樂。

為了呼應高雄市民的熱烈期待，草地音樂會今年將持續在高美館草坡上熱力展現，推出《E.T.外星人》與《新天堂樂園》兩場全版電影音樂會，本週六、日就跟著E.T.的腳步一起重返電影的黃金年代。

由於音樂會是露天音樂會演出形式，觀眾都是席地而坐，不提供座位、不需攜帶座椅進場、勿大面積佔位，歡迎民眾攜帶輕食進場，但不得使用與火、煙相關物品，為尊重節目智慧財產權，觀眾演出現場不得攝錄影。

此外，針對近日天候狀況不佳，文化局已準備上千件輕便雨衣應急，但仍提醒民眾別忘攜帶個人防雨雨具與保暖衣物帽，才能好好在草地上感受美好的影音夜晚。

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