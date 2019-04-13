台澳青年音樂家21日二度「深琴對話」 明起索票

2019-04-13 19:58

〔記者周湘芸／新北報導〕新莊藝術文化中心演藝廳21日舉辦《深琴對話II》系列音樂會，請到澳門青年音樂藝術家與龍潭愛樂管弦樂團為新北市民帶來視聽享受，喜愛古典樂的朋友可於明天（14日）上午9點至新莊文化藝術中心服務臺、新北市藝文中心B1服務臺及府中15新北市動畫故事館1樓服務臺索票。

新北市政府文化局指出，這次音樂會為澳門青年音樂藝術家協會第2次與龍潭愛樂管弦樂團合作，台灣有幸成為世界文化巡迴首站，特別邀請維也納國際指揮大師Robert Lehrbaumer客席指揮，透過音樂藝術連接奧地利與澳門。音樂會曲目涵蓋西洋經典作品，包括貝多芬皇帝鋼琴協奏曲、莫札特第20號鋼琴協奏曲等，讓觀眾一飽耳福聆賞琴藝。

《深琴對話II》系列音樂會21日下午2點半在新莊文化藝術中心演藝廳演出，明天上午9點起將開放民眾至新莊文化藝術中心服務臺、新北市藝文中心B1服務臺及府中15新北市動畫故事館1樓服務臺索票，另也提供電子票劵於Accupass活動通索取，活動詳情可至新莊文化藝術中心網站查詢。

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