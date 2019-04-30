今日炎熱如夏午後雷雨 週三鋒面通過溫度下滑

2019-04-30 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕今（30）日各地陽光耀眼，北部、東北部地區及中部山區容易出現午後雷陣雨，氣象專家彭啟明指出，今日午後可能有雷陣雨，週三鋒面通過後北部、中部溫度下滑會有雨勢，預計北部的溫度會降到20-26度，中南部22-29度。

彭啟明表示，今天是近期如夏天氣的最後一天，悶熱的感覺更勝於週一，北部靠山區午後可能有陣雨發展，通常會伴隨雷擊閃電，呼籲民眾雷聲務必進入室內。此外今日西南風增強，以及位於鋒面前緣的暖區內，會是不太舒適的天氣，可能局部地區如台東大武有機會發生焚風。預計傍晚開始鋒面逐漸接近台灣，午後陣雨與鋒面可能會結合，讓雨勢較長較大。

彭啟明指出，這是進入梅雨季的第一道鋒面，週三影響最大，預估雨勢比較明顯的區域會在北部、宜蘭、中部，南部雨勢相較會小一點，東部這次則僅有短暫陣雨。週四至週六天氣稍轉穩定，但期間還是可能發展中小尺度系統，週末天氣有機會稍微緩和。預期下週二、三，還有波較為扎實的鋒面接近，但仍有很大的變化。溫度方面，週三鋒面通過後溫度也略下滑，北部的溫度會降到20-26度間，中南部22-29度。

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