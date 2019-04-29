把握僅剩的好天氣！週二白天高溫炎熱 週三全台降溫有雨

2019-04-29 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕明天（30日）天氣穩定，各地陽光耀眼，整體氣溫會比今天（29日）來得更熱，台東大武附近易有焚風發生，而台東縣和花蓮縣的紫外線指數達到「危險級」，提醒民眾多加注意；此外，北台灣民眾則須留意午後雷陣雨。

《中央氣象局》預報，明天台灣各地及澎湖為多雲到晴的天氣，白天氣溫較高，僅東部及東南部地區有局部短暫陣雨，馬祖及金門有短暫陣雨或雷雨，午後北部、東北部地區及中部山區亦有局部短暫雷陣雨。

《天氣風險公司》指出，明天仍維持典型夏季天氣，不過到了週三（5月1日），全台將出現局部較大雨勢，氣溫將明顯下滑，會由夏天再度回到春天，北部會降到20至26度，中南部可以到22至28度，提醒民眾屆時可注意調整穿著，避免著涼。

氣溫方面，明天各地高溫普遍在32、33度以上，其中大台北盆地及花東縱谷上看34、35度；另外，台東大武附近易出現高溫乾燥的焚風，提醒當地民眾和農民朋友多加注意防曬和農作物狀況。

紫外線方面，明天花蓮縣、台東縣達危險級；桃園市、新竹縣市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣達過量級；其他縣市均達高量級，呼籲民眾外出前做好防曬措施。

空氣品質方面，北部為「橘色提醒」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門為「普通」等級；宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級。

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