對流發展 氣象專家提醒：留意午後局部大雨

2019-04-30 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（30日）各地陽光耀眼，北部、東北部地區及中部山區容易出現午後雷陣雨，氣象專家吳德榮也提醒，午後因為對流發展，上述地區局部有較大雨勢，民眾出門須多留意。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」撰文指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天受到暖氣團影響，白天氣溫偏高，其中台東縣南部因西南風過山沉降，天氣乾熱。吳德榮提醒，午後對流在北部、東北部山區及中部山區發展，鄰近平地也會受到影響，局部地區有較大雨勢。

吳德榮預估，明天凌晨前後「梅雨季」第一道鋒面抵達，各地有局部陣雨或雷雨，且因大氣不穩定，可能激發「中、小尺度對流系統」，伴隨「劇烈天氣」。週四鋒面南移至巴士海峽，北台灣降雨漸緩，週五起各地轉為多雲時晴的天氣。

此外，氣象局資料顯示，今天全台多數地區紫外線達到過量級，花東更達危險級，民眾出門須留意防曬補水。

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