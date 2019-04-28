好天氣到週二 週三起梅雨鋒面影響恐有劇烈變化

2019-04-28 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕今（28）日隨著東北風減弱，風向將由偏東風轉為偏南風，氣象專家吳德榮指出，今日起至週二鋒面遠離，天氣好轉溫度上升，午後可能出現局部陣雨或雷雨。週三起受梅雨季第一道鋒面影響，氣溫轉涼且恐有劇烈天氣出現，週五、六各地氣溫回升。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日起至週二鋒面遠離，天氣漸好轉，暖氣團增強，氣溫逐日回升。午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區發展並擴及東半部，西半部平地機率較低。今日北部氣溫大約在22至32度、中部22至32度、南部23至34度、東部22至30度。

最新模式模擬顯示，週三受「梅雨季」的第一道鋒面影響，各地雲量增多，轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫稍微轉涼。此外，因大氣不穩定，有伴隨雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等劇烈天氣的機率，呼籲民眾密切注意氣象訊息。週四鋒面南移至巴士海峽，南部、中部及東半部仍有局部陣雨的機率；北台灣天氣好轉、氣溫略升。週五、六各地氣溫回升；午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，平地機率較低。

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