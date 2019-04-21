今大氣不穩恐有局部雷陣雨 週二至四暖熱恐飆到35度

2019-04-21 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕今（21）日白天鋒面位於台灣北部海面，氣象專家吳德榮指出，今晨颮線通過，大氣不穩定，各地多雲時晴可能出現局部陣雨或雷雨。而週二至週四氣溫恐飆到35度，週五則可能再出現雷雨。

據《三立準氣象．老大洩天機》報導，吳德榮指出，今晨2點雷達回波圖顯示，「波狀線性回波」（LEWP）正在彰化沿海，為其中一種「颮線」，而梧棲、台中在2點到3點之間，分別量測到氣溫遽降、氣壓劇升等「颮線」通過之特徵，帶來「強風、雷擊、瞬間大雨」等劇烈天氣。此為48小時內第3道「颮線」襲台，顯現岀過去兩天大氣的不穩定度。

歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日各地大多為多雲時晴，有可能出現局部陣雨或雷雨，而由於大氣不穩定，仍有強對流發展的機率。明（22）日各地多雲時晴，仍有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後下雨機率較高。溫度方面，由於今、明兩天台灣都在鋒面前的暖氣團內，若白天未降雨則氣溫仍偏高，今日北部氣溫大約在21至29度、中部21至30度、南部22至33度、東部21至30度。

最新模式模擬顯示，週二至週四大多為晴時午後多雲，白天「暖熱如夏」，高溫升至33至35度，大氣「不穩定度」下降，僅山區午後有局部短暫陣雨的機率。週五、六受鋒面影響，大氣又趨不穩定，各地局部陣雨或雷雨的機率提高，氣溫雖略降但仍偏暖。

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