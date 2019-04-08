全台高溫破30度！空氣品質差 週四起兩波鋒面報到

2019-04-08 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕今（8）日各地大多仍然是多雲到晴的天氣，氣象專家吳德榮指出，今、明天氣晴朗，全台高溫破30度，但西半部大氣穩定空氣品質差。週四、五鋒面報到，氣溫下降並出現局部降雨，週六冷空氣短暫減弱，週日又有另一波東北季風南下。

據《三立準氣象．老大洩天機》報導，吳德榮指出，從今晨衛星雲圖可看到台灣上空晴朗無雲，台灣海峽西側有低雲或霧，清晨時近地層大氣持續回暖，但輻射冷卻作用仍強，西半部低溫僅比昨日清晨小幅回升1、2度，今晨北台灣平地最低溫約在19度左右，台北市區最低溫也在20、21度。

據歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明各地大多晴朗，白天氣溫偏高、暖熱似夏，早晚微涼，但要特別注意西半部因大氣穩定、不利擴散，空氣品質不佳；今日北部高溫約32度、中部31度、南部33度、東部約31度。此外，今日至週三金、馬容易有「平流霧」，西南部清晨有時亦有「輻射霧」發生，會影響能見度，呼籲當地民眾注意。

據最新模式模擬顯示，週三白天氣溫偏高，傍晚鋒面接近，北台灣降雨機率逐漸提高。週四、五鋒面帶來降雨及氣溫下降，北台灣明顯轉涼有局部雨，週五受影響的範圍擴大，南部亦有局部降雨的機率。週六冷空氣減弱、氣溫略升，但水氣多，各地仍有降雨機率。週日另一股東北季風南下，北台灣再轉濕涼，降雨更趨明顯。

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