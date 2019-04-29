北部、金門空品亮橘燈 1日鋒面通過後有望轉好

2019-04-29 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕今（29）日環境風向為偏南風，白天氣溫高，垂直擴散較佳，西半部地區空氣品質多為「普通」等級，但北部空品區位於下風處，易有污染累積，為橘色提醒，直到1日鋒面通過，整體空氣品質有望好轉。

據中央氣象局上午9點資料指出，今日環境風向為偏南風，白天氣溫較高，垂直擴散較佳，西半部地區空氣品質多為「普通」等級，但北部空品區位於下風處，易有污染累積，加上光化作用易使午後臭氧濃度上升。而金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局指出，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部、雲嘉南空品區局部地區亮橘燈，白天起擴散條件轉佳，空氣品質可望改善，但北部空品區仍為「橘色提醒」等級。至於金門受鄰近中國東南沿海污染，因此為「橘色提醒」等級。

明（30）日環境風向轉為西南風，風速稍增強，且白天氣溫較高，垂直擴散較佳，西半部地區空氣品質多為「普通」等級，但北部空品區仍位於下風處，易有污染累積，加上光化作用易使午後臭氧濃度上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

5月1日鋒面通過及東北風增強，全臺各地皆有機會受降雨洗除作用影響，影響程度視各地降雨強度及持續時間而異，整體而言空氣品質可望好轉。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區皆為「良好」等級。

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