施用國產有機質肥料及生物防治資材 農委會有補助

2019-04-29 15:15

〔記者蘇福男／高雄報導〕行政院農委會鼓勵農民施用國產有機質肥料、微生物肥料和農田地力改良資材、生物防治資材，今年持續加以補助，其中，有機質肥料每公頃最多補助1萬2000元，微生物肥料和生物防治資材每公頃最多補助5000元，農友應把握補助機會。

農糧署南區分署表示，國內農民長久以來習慣使用化學肥料及農藥，過量的施用，容易導致土壤品質劣化及環境污染，為維護作物及土壤的健康，促進農業永續利用，需靠農民減少使用化學肥料及農藥才能達成。

可喜的是，近年國內興起一波友善農業風潮，農委會今年持續獎勵農民施用國產有機質肥料、微生物肥料及農田地力改良資材，加上去年新增的生物防治資材，希望能引導農民逐步轉型友善環境耕作。

農糧署南區分署說明，農民申請國產有機質等肥料及生物防治資材補助的品牌，必須是農糧署網站所推薦的品項，其中，有機質肥料每公斤補助2元，每公頃最多補助1萬2000元，微生物肥料及生物防治資材依購買憑證總金額補助一半，每公頃最多補助5000元；農田地力改良資材須先至各農業改良場做土壤檢測，才能依檢測結果提出申請，並依購買憑證總金額補助3分之1，每公頃最多補助3000元。

申請補助農民，可備齊申請表和實際經營農地的土地證明資料，產銷班農友可以班為單位，以產銷班登錄經營的農地向土地所在地農會或公所申請。

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