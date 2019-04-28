新北保二總隊基地 規劃警消社會住宅

2019-04-28 19:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕中央推動社會住宅政策，為照顧警察及消防人員，內政部盤點8處基地，規劃興建警消專案社會住宅，其中位於新北市中和區景平路的保安警察第二總隊約4000坪基地將納入規劃。新北市長侯友宜今天與內政部長徐國勇出席國際佛誕文化節活動提及此事，獲徐國勇支持，侯友宜承諾協助推動都更，盼中央、地方共同合作。

侯友宜表示，年輕警察弟兄在新北市生活不容易，他與徐國勇討論後有初步共識，希望在新北市保二總隊基地興建警消專案社會住宅，協助在大台北地區服務的警消人員解決居住問題，能夠安心工作，全力捍衛社會治安。

侯友宜說，保二總隊土地為國有地，若興建警消社會住宅，估計可提供500至600戶，新北市政府將協助都市計畫變更或推動都更，尤其基地鄰近捷運系統，將透過「都更三箭」的「捷運都更」提高容積，並建議中央應設入住門檻，避免資源排擠。

城鄉發展局住宅發展科科長袁淑真表示，市府曾在2017年向中央爭取保二總隊基地興建社會住宅，但當時中央回覆仍有公用需求，現況一半為保二總隊辦公室，另一半為閒置宿舍，因基地近捷運環狀線景平站，將由國家住宅及都市更新中心負責社會住宅規劃設計，市府協助都市計畫或都更審議程序，未來建案獲得的增額容積將優先設置托幼、托老等公益設施。

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