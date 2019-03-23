全台最大規模！林口社會住宅入厝嘉年華今登場

2019-03-23 21:06

〔記者周湘芸／新北報導〕林口社會住宅為全台最大規模社宅，當前已完成1681戶選屋作業，今天除邀請住戶和附近民眾參與入厝嘉年華活動，更請到行政院副院長陳其邁和新北市長侯友宜到場祝賀。

陳其邁指出，林口社會住宅是蔡英文總統和行政院共同推動的重大政策，且100%只租不售，希望年輕人能以優惠租金租到便宜的房子，讓年輕人敢婚、敢生。他也笑稱，自己不方便大肆宣傳，因為能住在林口社會住宅都是很幸福的人，怕沒有機會住進來的人心裡會不服氣。

侯友宜則表示，林口地區在3年前大約有10萬人口，現在約有11萬人，而新北市截至3月21號的總人口數為399萬8775人，預估下個月就會達到400萬人口，屆時新北市府將會從最近遷入戶籍的人口中抽出1位幸運兒，贈送一間淡水的套房。

據了解，林口社會住宅為3年一約，一般住戶占7成，最多可租6年，優先戶占3成，最多可租12年，租金為市價至少8折。一般戶申請資格為年滿20歲以上新北市民，或於台北、新北、基隆和桃園就學就業有居住需求者，且符合相關所得標準；優先戶則須符合住宅法第四條「經濟或社會弱勢身分者」。

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