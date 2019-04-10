推「都更三箭」、管理社宅 新北將成立住都中心

2019-04-10 18:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕為推動社會住宅及都市更新，新北市政府訂定「新北市住宅及都市更新中心自治條例」，草案今天經市政會議通過，將送議會審議。未來社會住宅營運管理及推動都更等事務，將交由專責的法人機構辦理，針對整合困難的案件，還可擔任實施者，盼提升效率。

「新北市住宅及都市更新中心」與中央設立的「國家住宅及都市更新中心」有異曲同工之妙，過去市府曾制定「新北市居住服務中心自治條例」，希望成立行政法人機構，管理社會住宅，但部份議員質疑，目前政府單位或委外營運就足夠，沒必要再成立無法受議會監督的組織，有疊床架屋之虞，法案在討論階段無共識，因議會屆期不續審，退回市府重擬。今年送審的版本新增推動都市更新業務。

城鄉發展局長黃一平表示，為落實市長侯友宜的「都更三箭」政策，市府今年3月18日成立「新北市都市更新推動辦公室」，深入社區辦理說明會，與民眾面對面溝通，提供諮詢與輔導，未來都更推動辦公室將併入「新北市住宅及都市更新中心」，除宣導都更政策，還能協助市有土地、整合困難或效益較低的案件擔任都更實施者。

此外，市府多元興辦社會住宅，目前已完工16處社會住宅，共5627戶，今年有4處基地施工中，完工後可提供1924戶，另有9處基地規劃中，預計興建2500戶，預計2023年全市累計完成1萬戶以上社會住宅，將由新北住都中心營運管理。

城鄉局表示，新北市住宅及都市更新中心將採用行政法人的組織型態，一方面可鬆綁公部門的人事及採購制度，以企業經營模式運作，提升效能，中心設董事會，董事11至15人，包含政府機關代表、學者專家等，另設監事3至5人。

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