土城員和段社會住宅動土 2021年底完工543戶入住

2019-02-20 12:18

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城區員和段青年社會住宅今天舉行動土，新北市長侯友宜與內政部次長花敬群、立法委員吳琪銘及在地議員等到場出席。侯友宜表示，預計2021年底完工的社會住宅，將提供543戶入住，社區也會規畫青創中心、托老中心及庇護工廠。

距離捷運板南線海山站出口約5分鐘的員和段青年社會住宅，基地面積達8213平方公尺，新北市城鄉發展局表示，住宅用地是利用工業區回饋空間興建，地上12層至14層、地下3層建物，外型設計大型空橋，社區中庭設置兒童遊戲場及遊具設施。

侯友宜表示，社會住宅總共要蓋543戶，提供多元式的房型，在公共回饋空間中，容納青年創業中心、托老中心，還有庇護工場，未來有規劃增加公共托育，讓年輕人在地這個好生活，也可以在地就業跟就學。

他說，新北市目標在今年底完成7千戶青年社會住宅，到2023年希望能夠完成1萬戶，同時，在租金補貼上每年要補貼1.9萬戶，總計能夠滿足2.9萬戶青年跟社會住宅的需求。

城鄉發展局補充，員和段青年社會住宅租金將於落成後評估週邊市價，一般戶為市價的8折，而優先戶則是6折承租。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/