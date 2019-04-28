被誤拿的大福彩彩券全摃龜 他再買中獎笑了

2019-04-28 11:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕大福彩昨晚開出最後一期後停售，因頭獎獎金高達3.82億元吸引買氣，南投有民眾花7200元的彩券，被另名顧客誤拿，店家著急地上網PO文請誤拿客人回來換卻無消息，失主再花3600元買大福彩系統9彩券，結果中3碼獎金1萬6600多元，被誤拿的彩券則全摃龜，店家說：「該客人因禍得福而笑了！」。

南投昨日傍晚有彩券行業者到地方臉書社團PO文，請1名也來買彩券的中年婦女，將誤拿走另名客人花7200元購買的彩券拿回來換。由於距離開獎時間只剩3個小時，店家和被誤拿的客人都很焦急。而店家也強調，婦人是誤拿，因此PO側面影像，而網友也回應，猜測婦人應該沒有在看臉書社團，開獎前沒有再把券拿出來看，才會未拿去店家換。

被誤拿走彩券的客人，後來決定再花3600元買大福彩系統9彩券，結果2組彩券中3碼，普獎1注獎金1109元，乘以15倍，獎金是1萬6635元，扣除被誤拿和系統9彩券的成本，仍有小賺。

其實最讓這名客人開心的是，他原先購買卻被誤拿的彩券全數摃龜，不用因被拿走的彩券中大獎而徹夜難眠，店家後來也在臉書社團的原PO文補上新結果，並稱「這名客人真的是因禍得福！」

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