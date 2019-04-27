4/27最後一期大福彩開獎 獎號看這裡！

2019-04-27 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣彩券公司表示，大福彩今晚將進行最後一次開獎，預估頭獎上看3.7億元，若頭獎無人中獎，獎金將分配給其餘獎項，估算各獎項獎金將為原先的6倍左右；以「大福獎」為例，若對中6個號碼及特別號，單注獎金可望由原本500萬元提高為2922萬元。

今天（4月27日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：06、08、18、20、24、31、35，特別號：32。

雙贏彩：02、03、04、05、07、11、12、13、14、16、19、21。

今彩539：13、15、17、24、25。

39樂合彩：13、15、17、24、25。

3星彩：416。

4星彩：0285。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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