台中敬老愛心卡小黃補助改單趟50元 藍綠議員轟：誣衊長者

2019-04-25 22:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕調整敬老愛心卡補助，搭小黃限縮單趟補助50元，藍綠議員今（25）日在市議會交通地政觀光委員會質疑，市府以防止盗刷等弊端為由，是污衊長者，單趟補助50元也太低，附帶決議要求市府交通局提高補助。

台中市敬老愛心卡每月補助1000元，去年9月，前市長林佳龍推出加值型可全額搭計程車，診所看病補助掛號費、部分負擔等。市府改朝換代後，盧秀燕今年2月中旬改為小黃每趟補助50元，但擴大車隊和私人車行參與，看診只補助部分負擔，不過仍引來長輩強烈反彈。

市議會交通地政觀光委員會今天審議追加減預算時，民進黨市議員陳淑華、何文海和謝明源說，計程車單趟補助50元實在太少了，大部分老人捨不得再搭小黃外出，而且市府當初以盜刷嚴重為由調整補助金額，太污衊長者，更不該把限縮金額的責任推給老人。

國民黨議員陳政顯、劉士州也說，不知道50元的補助標準，市府是怎麼算出來的？單趟基本跳錶是85元，起碼也要補助這個標準，這是地方老人家普遍的要求，比較合情理，不該搭個短程還要再自備零錢。

藍綠議員一致表示，市庫財政有困難，要向市民說清楚，別再讓民代背負民意壓力；委員會召集人張玉嬿議員也指出，敬老愛心卡新制上路，老人抱怨之聲迄今不絕，附帶決議通過要求市府恢復敬老愛心卡搭乘計程車原補助或提高補助。

此外，國民黨議員張瀞分也提案，建請敬老愛心卡可乘坐台鐵「區間車」；民進黨市議員張家銨、蔡耀頡則要求，敬老愛心卡看診和搭小黃補助上限應提高為150元。

交通局長葉昭甫回應說，市府是檢討原先政策缺失，政策的調整並無誣衊長者之意。敬老愛心卡補助新制實施後，持卡者每月1000元點數上限不變，加入服務的計程車數也增加至3000多輛，市府尊重議會委員會相關建議，會再進一步研議檢討。

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