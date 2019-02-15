敬老「礙」心卡？ 中市長者批新制「不給用就明講」

2019-02-15 17:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕限縮敬老愛心卡補助，今日是新制一天，市議員林祈烽前往中國附醫實地觀察，不少老人改搭公車或由家屬請假陪同就醫，不再用敬老卡刷小黃車費，直斥毫無同理心，「市府不給用就明講」；市府交通局回應，服務正常，已增新車隊。

盧秀燕上月底宣布敬老愛心卡最新方案，原本每個月1000元、可全額用於搭乘計程車的老人愛心卡補助，改為每趟只補助50元，但擴大車隊和私人車行參與；診所免掛號費也取消，僅維持免部分負擔扣抵50元。

林祈烽今日前往中國附醫了解長者持敬老卡搭車狀況。呂老先生說，之前刷卡搭小黃就醫，現在單趟僅補助50元，無力自付近500元來回差額，改搭公車；陳先生也說，前陣子父親搭小黃自行就醫，現在為省車資只好請半天假，載父親到醫院看診。

也有人說，復康巴士得用輪椅推上去，計程車低、方便身障者上下車，現在負擔不了自付額，以後不會叫計程車了，改叫復康巴士就好，但這樣改已無福利，還有敬老？還有愛心嗎？「市府不給用敬老卡就明講」，毫無同理心，太不尊重人了。

林祈烽表示，加值型敬老愛心卡是前市長林佳龍備受民眾肯定的政策，讓許多原本無力負擔計程車費的家庭，方便接送老人和身障者，盧秀燕卻「變相」取消補助，一上任先拿弱勢開刀，沒有愛心、同理心，未來不排除帶弱勢長者到市府向盧秀燕討公道。

市議會交通地政委員會召集人張玉嬿說，老人手上沒多少錢，現在當然影響長輩搭乘小黃意願，也影響設置刷卡機運將的生意，民進黨議員堅持敬老愛心卡對長輩和身障者的愛心不能打折扣，福利不該看得到、用不到。

交通局表示，敬老愛心卡新制今日凌晨零點起上路，服務狀況正常，補助總額並未限縮，現已新增大都會車隊，加上台灣大車隊，車輛數超過3100台，後續會再陸續新增車隊、車輛加入服務陣容，讓長輩及身心障礙者搭乘更方便。

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