台中老人健保補助要恢復了 盧秀燕提追加預算

2019-03-22 20:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕首次提出追加減預算，歲入淨追加72億9590萬元，歲出淨追加80億4500萬元，差短以賒借方式進行，包括恢復老人健保補助7億、敬老愛心卡5億及幼兒學前教育補助8億等，今日經市政會議通過，4月送市議會審議。

市府主計處長蔣建中說，這次歲入來源主要有稅課收入34億3429萬元、中央補助收入34億8248萬及財產收入1億5064萬元；歲出追加部分，最多是社會福利支出31億676萬元，其次為經濟發展支出25億7174萬元，第3是教育科學文化支出15億8487萬。

盧秀燕指出，這次追加減第一重點是老人福利，包括恢復老人健保補助、敬老愛心卡補助，另在托育及教育方面也特別加強，第3是拚經濟與重大建設，另在空污與環保整治、運動體育與健康、防災水利也要加強。

她也說，這次追加減預算歲入歲出差短7億元，目前以賒借方式進行，但請民眾不要擔心，市府正努力拚經濟，現在才3月，相信下半年稅收方面會好轉，短差賒借只是暫時，市府也會節約執行不浪費，或許最後執行不用舉債。

這次較重大項目為老人健保自付額補助7億2882萬元、敬老愛心卡乘車補助5億2049萬元、銀髮族假牙補助1億元等社會福利支出、幼兒學前教育補助8億5000萬元、學校裝設冷氣設備5000萬元等教育文化支出，另有東區大智路新闢工程等重大建設。

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