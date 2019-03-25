中市敬老愛心卡搭計程車 即日起6家車隊皆可刷

2019-03-25 17:42

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市敬老愛心卡持續擴大計程車合作，市府交通局長葉昭甫今日宣布，除原有的台灣大車隊、大都會車隊可搭乘使用外，即日起台中衛星車隊、怡美無線車隊、飛狗無線車隊及國通無線車隊也加入合作行列，可提供服務的計程車數達4000輛，讓長輩及身心障礙者搭車更方便。

葉昭甫指出，敬老愛心卡可使用計程車數，由去年9月25日剛實施的1500輛，到今年2月份增加到3000輛，今天起已完成設備安裝的業者陸續上線，再增加4家車隊，車隊數已達到6家，車輛數預期將達4000輛。新加入的車隊分別為台中衛星車隊、飛狗無線車隊、怡美無線車隊及國通無線車隊。

交通局提醒持卡人，以敬老愛心卡搭乘計程車，請先撥打各車隊搭車專線預約，或下載APP叫車，勿在路邊攔車；上車時由司機確認票卡點數，每趟次補助50點，剩餘不足款由持卡人自費加值錢包扣除及自付現金。此外，為核對乘車軌跡，一趟車資只能使用一張敬老愛心卡，不能同時使用多張卡片合併補助。

交通局也呼籲，敬老愛心卡限本人使用，不得轉讓或轉借他人使用，該局對於異常大數據皆進行查核，並要求司機配合提供冒用的票證資料，若查獲屬實，持卡人將被停權。

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