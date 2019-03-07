愛心卡沒盜刷卻縮水 中市府讓老人背黑鍋

2019-03-07 21:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市敬老愛心卡補助計程車每次金額限縮，市議員黃守達、施志昌、陳淑華今抨擊，市府以盜刷嚴重為由調整補助金額，但市府卻提不出報案案例或相關數據，直斥市府無能卻要老人背黑鍋；交通局回應，先前政策配套不足，新市府解決問題。

黃守達說，市長盧秀燕團隊以計程車補助盜刷嚴重為由，敬老愛心卡從每次全額補助限縮至50元，長輩使用次數明顯減少，怨聲載道。接著，他一一點名交通局、法制局、警察局等局長詢問盜刷案例，但局長們坦言沒有接獲相關案例。

黃守達抨擊，市府一邊宣稱盜刷嚴重，一邊卻提不出實際案例，這叫有搭車需求的長輩情何以堪？依之前每月補助金額除以人次，每次200元以上，老人確實有搭乘計程車的中途移動需求，建議把50元補助上限提高到100元。

陳淑華抨擊，完全無法認同盧市府將敬老愛心卡的限縮金額的責任推給老人家，將全市老人家都說成是要A市府的錢，將所有老人家都當成犯罪者，是非常不對的說法，老人家看病的掛號費及部分負擔應恢復為全額補助。

施志昌也痛斥，抓敬老愛心卡使用弊端是政府責任，不能因為市府無能而要老人背黑鍋！此外，市議員陳本添、吳顯森、張安銨、賴佳微、李中、段緯宇、陳文政、陳淑華、羅廷瑋等人也關心敬老愛心卡調整議題。

交通局長葉昭甫說，去年7月起敬老愛心卡擴大使用範圍後，因政策欠缺配套措施及查核機制，導致計程車盜刷、冒用等弊端發生，民眾及業者多有抱怨，新市府團隊承擔面對並想辦法解決，固定補助50元，減少錯誤扣點情形發生，仍是全台最高補助額度，福利政策永續。

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