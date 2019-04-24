筏子東街一段道路凹凸不平 民眾呼籲儘速路平

2019-04-24 08:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕連接南屯及烏日高鐵的筏子東街一段，日前市府已建置完成路燈，但是時常往返兩地的民眾反映，路燈既已完工，希望市府儘速將筏子東街一段進行路平，讓民眾免於摔車的危險。

建設局長陳大田表示，他已於上週五前往會勘，目前正在設計中，預計5月份進行動工，5月底就可路平完工。

烏日與南屯交接的筏子東街一段，因地屬偏僻，因此過去路不平，燈不亮，日前因晚上太暗，在迎賓廊道前發生行人與機車相撞的車禍，市議員吳瓊華日前會勘，要求建置路燈，同時呼籲也要進行路平。

建設局日前完成路燈的建置，但是凹凸不平的道路卻未改善。

一位天天騎機車往返烏日南屯的老先生便表示，他是南屯人，每天都要烏日辦事，但他都是白天騎機車經過，每天都要慢慢騎過凹凸不平的路面，由於騎得很顛簸，很擔心會跌倒。

老先生說，因為這條道路很小，來回只有各一個車道，但很多車輛開得很快，路面不平加上側溝跟道路有落差，他就親眼看到有機車騎士摔倒，嚇得他都不敢騎太快，呼籲市府趕快路平。

市議員吳瓊華表示，感謝建設局已建置了路燈，照亮了原本黑暗的筏子東街一段，但有民眾反映，為何在建置路燈同時，為何不同時進行道路的改善，因為該路段真的破損太嚴重，建議市府趕快進行該路段的路平，讓民眾能在路平、燈亮的道路上平安行駛。

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