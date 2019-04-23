領航鯨疑迷航 傷痕累累擱淺二仁溪沙灘

2019-04-23 16:39

〔記者蘇福男／高雄報導〕1頭身長約200多公分、重約300多公斤的鯨魚，今天被人發現擱淺在台南、高雄交界的二仁溪橋南側沙灘上，頭部有傷口，海巡署岸巡隊以濕布覆蓋鯨魚灑水保濕，並聯繫成功大學海洋生物及鯨豚研究中心教授王建平協助處理，將待鯨魚完全康復，再行野放回海。

海巡署第六巡防區指揮部今天上午接獲高市消防茄萣分隊通報，指二仁溪橋南側沙灘發現有1隻海豚擱淺，岸巡隊人員立即趕往救援，發現鯨豚尚有生命跡象，但身上有明顯外傷，頭部傷口面積約20公分，右後側也有直徑約8公分的穿孔，救難人員安撫鯨豚不安情緒，另為避免鯨豚氣孔進水，先將其固定安置於岸上，並以濕布覆蓋魚體，持續灑水保持濕潤，同時聯繫成大海洋生物及鯨豚研究中心王建平教授到場協助處理。

王建平初步研判，該鯨豚為領航鯨，身長約200多公分、重約300多公斤，經海巡人員合力將受傷鯨豚搬上救護擔架後，由王建平帶返研究中心觀察後續健康狀況，將待完全康復後再行野放大海。

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