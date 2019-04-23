領航鯨疑迷航 傷痕累累擱淺二仁溪沙灘
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1頭身長約200多公分、重約300多公斤的鯨魚，今天被人發現擱淺在台南、高雄交界的二仁溪橋南側沙灘上，頭部有傷口。（記者蘇福男翻攝）

1頭身長約200多公分、重約300多公斤的鯨魚，今天被人發現擱淺在台南、高雄交界的二仁溪橋南側沙灘上，頭部有傷口。（記者蘇福男翻攝）

2019-04-23 16:39

〔記者蘇福男／高雄報導〕1頭身長約200多公分、重約300多公斤的鯨魚，今天被人發現擱淺在台南、高雄交界的二仁溪橋南側沙灘上，頭部有傷口，海巡署岸巡隊以濕布覆蓋鯨魚灑水保濕，並聯繫成功大學海洋生物及鯨豚研究中心教授王建平協助處理，將待鯨魚完全康復，再行野放回海。

海巡署第六巡防區指揮部今天上午接獲高市消防茄萣分隊通報，指二仁溪橋南側沙灘發現有1隻海豚擱淺，岸巡隊人員立即趕往救援，發現鯨豚尚有生命跡象，但身上有明顯外傷，頭部傷口面積約20公分，右後側也有直徑約8公分的穿孔，救難人員安撫鯨豚不安情緒，另為避免鯨豚氣孔進水，先將其固定安置於岸上，並以濕布覆蓋魚體，持續灑水保持濕潤，同時聯繫成大海洋生物及鯨豚研究中心王建平教授到場協助處理。

王建平初步研判，該鯨豚為領航鯨，身長約200多公分、重約300多公斤，經海巡人員合力將受傷鯨豚搬上救護擔架後，由王建平帶返研究中心觀察後續健康狀況，將待完全康復後再行野放大海。

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  • 海巡人員合力將受傷鯨豚搬上救護擔架後，由成大海洋生物及鯨豚研究中心王建平教授帶返研究中心觀察後續健康狀況。（記者蘇福男翻攝）

    海巡人員合力將受傷鯨豚搬上救護擔架後，由成大海洋生物及鯨豚研究中心王建平教授帶返研究中心觀察後續健康狀況。（記者蘇福男翻攝）

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