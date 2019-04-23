停辦2年 今年度桃園市國中新進教師甄選恢復招考

2019-04-23 15:09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府教育局今天宣布，停辦2年的桃園市國中新進教師甄選今年度恢復招考，預計辦理特教身心障礙類科及專任輔導類科新進教師甄選，採網路報名，意者可至桃園市國中新進教師甄選報名系統報名，網路報名時間為5月13日中午12點起至5月17日中午12點止、繳費時間延長至17日晚上11點59分止。

教育局指出，此次國中教師甄選，訂於6月16日舉行初試（筆試），6月23日舉行複試（口試及試教），初試成績僅作為複試通過門檻，不併入複試成績。

另方面，為了鼓勵教育人員提升教學品質與教學能力，教育局表示，本年度新增最近3年曾獲教育部師鐸獎、教育部評選優良特殊教育人員、教育部教學卓越獎（金質獎）、教育部教學卓越獎（銀質獎）、桃園市教學卓越金桃獎獎項或資格，經審查通過後得免經初試，以外加名額逕予進入複試。

此外，針對專任輔導教師複試階段首度加考諮商實務演練，有志投入教職者可提早準備。

今年桃園市國中新進教師甄選由桃園市立過嶺國民中學承辦，相關考試資訊可至桃園市國中新進教師甄選報名系統（網址：http://career.tyc.edu.tw）或桃園市立過嶺國民中學（網址：http://www.gljh.tyc.edu.tw/）查詢。

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